في هذا التوقيت.. اعرف موعد وصول جثمان هاني شاكر لمطار القاهرة

يصل اليوم، الثلاثاء، جثمان الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، إلى مطار القاهرة الدولي ، من باريس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حالة الحداد داخل النقابة العامة وجميع فروعها بالمحافظات والأقاليم، وذلك حدادًا على روح الفنان الراحل هاني شاكر.

ونشر مصطفى كامل، بيانًا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أكد خلاله أن يوم الأربعاء سيشهد إعلان الحداد الرسمي داخل نقابة المهن الموسيقية، تعبيرًا عن الحزن لرحيل هاني شاكر، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وجاء القرار عقب حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنان الراحل بعد إعلان وفاته، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.