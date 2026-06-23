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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يختتم دورة إعداد القادة بمحاضرة حول فن القيادة الجامعية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

اختتم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، فعاليات دورة "إعداد القادة الأكاديميين"، والتي نظمها المركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة، وشهدت حضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء حلويش، المدير التنفيذي للمركز وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

توجيهات جامعة طنطا 


ألقى الدكتور محمد حسين محاضرة في ختام الدورة بعنوان "فن القيادة الجامعية"، تناول خلالها الركائز الأساسية لإدارة المؤسسات التعليمية بنجاح، وكيفية تطوير المهارات القيادية للأكاديميين بما يتوافق مع رؤية الجامعة المستقبلية وتطلعات الدولة لتطوير التعليم العالي.
وأكد رئيس الجامعة أن إعداد صف ثانٍ وثالث من القادة الأكاديميين المؤهلين هو استثمار حقيقي في مستقبل جامعة طنطا، مؤكداً أن القيادة الجامعية 'فن' يجمع بين الرؤية الاستراتيجية الواضحة والإدارة الإنسانية الذكية القادرة على تحفيز الطاقات الإبداعية داخل المنظومة التعليمية، مؤكداً حرص الجامعة من خلال هذه الدورات على تزويد كوادرها بأحدث أدوات التخطيط والتطوير المؤسسي لضمان استدامة التميز الأكاديمي والمجتمعي للجامعة.

تحرك تنفيذي عاجل 


خلال فاعليات الختام كرّم الدكتور محمد حسين المدربين الذين شاركوا في تقديم المادة العلمية للدورة تقديرًا لجهودهم، كما سلّم الشهادات للمتدربين من القيادات الأكاديمية المستهدفة، متمنيًا لهم التوفيق في تطبيق ما اكتسبوه من مهارات داخل كلياتهم ومراكزهم الإدارية.
جدير بالذكر أن الدورة تضمنت مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت العديد من الموضوعات الحيوية، حيث قدم الدكتور حاتم أمين الجامعة و الدكتور السيد العجوز محاضرة بعنوان التطوير المؤسسي والعلاقات الدولية في قطاعات الجامعة – رؤية مصر 2030، كما قدمت الدكتورة وسام صلاح محاضرة عن التخطيط الاستراتيجي، بينما تناول اللواء الدكتور أحمد عبد الحميد عبد البر موضوع إدارة الأزمات والمخاطر.

ورفع كفاءة الخدمات 

 وقدم الدكتور حسين عثمان محاضرة بعنوان الجوانب القانونية في الجامعات، كما استعرض الدكتور مدثر أبو الخير الجوانب المالية والإدارية بالجامعات، وتناول الدكتور محمود سليم موضوع تطوير الذات نحو الجامعات الذكية، فيما قدم الدكتور علاء حلوش محاضرة عن القيادة والإشراف وإدارة فرق العمل.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا رفع كفاءة الخدمات أعضاء هيئة التدريس

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