أحمد عبدالوهاب يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بفيديو كوميدى

احتفل الفنان أحمد عبدالوهاب ، بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم، عقب التعادل مع إيران بنتيجة 1-1، بطريقة كوميدية لاقت تفاعلًا واسعًا.

ونشر عبدالوهاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحد مشاهده في مسلسل «ورد على فل وياسمين»، مازحًا بشأن طريقة تعامل المدير الفني حسام حسن مع لاعبي المنتخب، في إشارة ساخرة إلى حرصه على الحفاظ على تركيزهم ومستواهم الفني، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

ومؤخرًا، تصدر الفنان أحمد عبدالوهاب، مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما ربط عدد كبير من الجمهور بين أحداث مسلسل «ورد على فل وياسمين» والشخصية التى تجسدها الفنانة صبا مبارك، وبين قصة مرض زوجته الحقيقية التى سبق أن تحدث عنها خلال ظهوره فى برنامج «معكم منى الشاذلي».

وجاءت المقارنات بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل «ورد على فل وياسمين»، إذ رأى متابعون أن هناك تشابه بين الظروف الإنسانية التى تمر بها شخصية «إلهام» التى تقدمها صبا مبارك، وبين بعض التفاصيل التى كشف عنها أحمد عبدالوهاب من قبل عن زوجته داليا، ابنة الفنان الراحل صبحى خليل، خاصة فيما يتعلق بالظروف الصعبة والتحديات التى واجهتها فى فترة من حياتها.









