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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تأهل تاريخي.. رانيا فريد شوقي تحتفل بصعود منتخب مصر لدور الـ32 بالمونديال

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
سارة عبد الله

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بتأهل منتخب مصر لدور 32 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تأهل تاريخي للفراعنة إلى دور الـ 32 بكأس العالم! الحمدلله بأعصاب مشدودة، تعادل منتخب مصر مع إيران 1-1 ليخطف بطاقة العبور التاريخية.. تقدم محمود صابر مبكراً في الدقيقة 5، وتألق مصطفى شوبير بالتصدي لركلة جزاء حرجة، قبل أن تعادل إيران النتيجة مصر في دور الـ 32 لمواجهة أستراليا.. مبروك للمنتخب!".

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.

مصر تتأهل رسميًا إلى دور الـ32

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده ليضمن المركز الثاني في المجموعة، خلف منتخب بلجيكا المتصدر، ليحجز رسميًا بطاقة العبور إلى دور الـ32 من مونديال 2026.

كان المنتخب المصري قد ضمن التأهل عمليًا قبل انطلاق المباراة، بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة عن تعادل السعودية مع كاب فيردي بدون أهداف، وفوز إسبانيا على أوروجواي بهدف دون رد، وهي النتائج التي ضمنت استمرار الفراعنة في البطولة مهما كانت نتيجة مواجهة إيران.

رانيا فريد شوقي منتخب مصر إيران

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