شقيقة أحمد السعدني تهنئه بالزواج: أخيراً فى بيتنا عريس وعروسة قمر

احتفلت ميريت السعدنى، ابنة الفنان الراحل صلاح السعدنى، بحفل زفاف شقيقها الفنان أحمد السعدنى، على الكاتبة ميرنا الهلباوي مشاركة صورا من الحفل.

وكتبت ميريت السعدنى عبر حسابها على فيسبوك: “وأخيراً.. فى بيتنا عريس وعروسة قمر”.

وكشف الفنان أحمد السعدني عن زواجه من الروائية ميرنا الهلباوي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في خطوة فاجأت جمهوره ومتابعيه.

وتصدر الفنان أحمد السعدني قوائم البحث على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع من حفل زفافه على الكاتبة وصانعة المحتوى ميرنا الهلباوي، في واحدة من أكثر المناسبات الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية.

وحظي الحفل بتفاعل واسع، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور العروسين، مع إشادة كبيرة بإطلالة ميرنا الهلباوي الهادئة والأنيقة، إلى جانب الظهور الكلاسيكي للفنان أحمد السعدني، وسط أمنيات لهما بحياة زوجية سعيدة.