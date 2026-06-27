ربنا يسعدكم.. هالة صدقي تهنيء أحمد السعدني بالزواج من ميرنا الهلباوي

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة للفنان أحمد السعدني بعد زواجه من الكاتبة ميرنا الهلباوي، ذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت هالة صدقي: “حبيبي وصاحبي وابني الغالي غالي غالي ألف ألف مبروك ربنا يسعدك وعوضك بأجمل عروسة ربنا بسعدكم”.

وكشف الفنان أحمد السعدني عن زواجه من الروائية ميرنا الهلباوي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في خطوة فاجأت جمهوره ومتابعيه.

وتصدر الفنان أحمد السعدني قوائم البحث على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع من حفل زفافه على الكاتبة وصانعة المحتوى ميرنا الهلباوي، في واحدة من أكثر المناسبات الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية.

وحظي الحفل بتفاعل واسع، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور العروسين، مع إشادة كبيرة بإطلالة ميرنا الهلباوي الهادئة والأنيقة، إلى جانب الظهور الكلاسيكي للفنان أحمد السعدني، وسط أمنيات لهما بحياة زوجية سعيدة.