ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد السعدني بزواجه من ميرنا الهلباوي

هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان أحمد السعدنى بمناسبة زواجه من الكاتبة ميرنا الهلباوى.

وشاركت صورة جمعت بينهما وعلقت قائلة: "سعدون عشرة العمر ربنا يسعدكم".



وكشف الفنان أحمد السعدني عن زواجه من الروائية ميرنا الهلباوي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في خطوة فاجأت جمهوره ومتابعيه.

وتصدر الفنان أحمد السعدني قوائم البحث على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع من حفل زفافه على الكاتبة وصانعة المحتوى ميرنا الهلباوي، في واحدة من أكثر المناسبات الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية.

وحظي الحفل بتفاعل واسع، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور العروسين، مع إشادة كبيرة بإطلالة ميرنا الهلباوي الهادئة والأنيقة، إلى جانب الظهور الكلاسيكي للفنان أحمد السعدني، وسط أمنيات لهما بحياة زوجية سعيدة.

أحمد السعدني وميرنا الهلباوي يتصدران محركات البحث

شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن أحمد السعدني وميرنا الهلباوي عقب انتشار صور الزفاف، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تهنئة العروسين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الجمهور مع الخبر بشكل واسع، إذ تصدرت صور الحفل قوائم الأكثر تداولًا، بينما عبر المتابعون عن إعجابهم بالأجواء الهادئة التي اتسمت بالبساطة والأناقة.