قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 |تفاصيل عاجلة بشأن الرابط والشروط والمناهج
"شاومينج" يزعم تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية
نقيب الفلاحين: السعر العادل لكيلو الدواجن 100 جنيه
الدرندلي عن فتوح: قالي سمعت شيء طرقع عندي
نبأ سار لجماهير الكرة المصرية عقب إصابة محمد صلاح وفتوح
رئيس الوزراء: مؤسسات المجتمع المدني تدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية
الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار
نائب رئيس بوينج لـ صدى البلد: مصر النقطة الأهم لنا.. ومفاوضات جارية لتحديث أسطولها الجوي
محمد صلاح يخضع للأشعة غدا لتحديد إصابته
وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي
لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران
زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب.. والعميد يرد: وش السعد عليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكيم يطرح أغنية نص ملعب قلبي.. فيديو

حكيم
حكيم
سعيد فراج

طرح الفنان حكيم أغنيته الجديدة "نص ملعب قلبي"، وذلك بعد صعود المنتخب المصري إلى دور الـ32، بعد تعادله الإيجابي مع منتخب إيران.

حكيم يتحدث عن أحمد عدوية 

وتحدث حكيم ، عن سر النجاح الاستثنائي لملك الغناء الشعبي أحمد عدوية، مؤكدًا أن الراحل امتلك سمات خاصة جعلته يتربع على عرش النجومية لسنوات طويلة، وأن أغانيه لم تترسخ في وجدان الجمهور بسبب الكلمات وحدها، رغم حسن اختياره لها، بل كان وراء تألقه سر أعمق.

واستعاد حكيم ذكرياته مع عدوية خلال لقاء تلفزيوني، مشيرًا إلى أنه لم يكن مجرد مطرب عادي، بل حالة فنية متفردة. 

وأوضح أن سر نجوميته الحقيقية يكمن في عفويته الصادقة وبساطته القريبة من الناس، إلى جانب موهبته الجبارة التي صنعت له أسلوبًا خاصًا ظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال.

فيلم وثائقي عن احمد عدوية 

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقى «عدوية.. سلطان أهل الهوى»، تمهيدًا لعرضه قريبًا عبر شاشة قناة «الوثائقية».

ويرصد الفيلم رحلة صعود الفنان أحمد عدوية، أحد أبرز رواد الغناء الشعبى فى مصر والعالم العربى، متتبعًا ملامح نشأته فى صعيد مصر، ثم انتقاله إلى القاهرة، وبداياته الفنية فى شارع محمد على، وصولًا إلى تحوله لظاهرة غنائية لافتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.

 أغانى أحمد عدوية 

كما يتناول العمل السياق الاجتماعى والاقتصادى الذى تزامن مع انتشار أغانى عدوية، خاصة مع فترة الانفتاح الاقتصادى وانتشار أشرطة الكاسيت، التى ساهمت فى وصول صوته إلى شريحة واسعة من الجمهور.

ويستعرض الفيلم أيضًا الجدل الذى صاحب مسيرته الفنية والانتقادات التى تعرض لها، إلى جانب تسليط الضوء على تجربته فى السينما والإعلانات، وتأثيره الفنى الذى امتد إلى أجيال لاحقة من مطربى الأغنية الشعبية.

ويشارك فى الفيلم عدد من الفنانين والمطربين الذين تأثروا بتجربة أحمد عدوية، إلى جانب مجموعة من الشعراء والنقاد والمتخصصين فى النقد الموسيقى، فى محاولة لتقديم قراءة توثيقية شاملة لمشواره الفنى.

يأتي إنتاج هذا الفيلم فى إطار اهتمام الشركة المتحدة بتوثيق تاريخ الفن المصرى بمختلف اتجاهاته، وتسليط الضوء على رموزه الذين تركوا بصمة واضحة فى الوجدان الفنى.

حكيم الفنان حكيم أعمال حكيم أغاني حكيم أغنية نص ملعب قلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

ترشيحاتنا

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

للحد من الطفوحات.. استمرار أعمال الصيانة لرفع كفاءة محطة الصرف في بشتيل

محافظ البحيرة

انقطاع مياه الشرب ببعض مناطق دمنهور بسبب عطل فنى مفاجئ

محافظ البحيرة

ضبط 15700 لتر سولا قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة

بالصور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إطلالة ناعمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد