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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمناسبة فوز مصر.. حكيم يطرح أغنية نص ملعب

حكيم
حكيم
أحمد إبراهيم

شارك الفنان حكيم جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطعًا تشويقيًا من أغنية بعنوان “نص ملعب”، معبرًا عن سعادته بالانتصار وموجهًا التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني بالتزامن مع احتفالات الجماهير بفوز المنتخب المصري على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1. 

وكتب حكيم في رسالته: “صباح الفوز.. يلا نصبح على منتخب مصر ونقولهم مبروك”. 

حكيم يتحدث عن أحمد عدوية 

وتحدث حكيم عن سر النجاح الاستثنائي لملك الغناء الشعبي أحمد عدوية، مؤكدًا أن الراحل امتلك سمات خاصة جعلته يتربع على عرش النجومية لسنوات طويلة، وأن أغانيه لم تترسخ في وجدان الجمهور بسبب الكلمات وحدها، رغم حسن اختياره لها، بل كان وراء تألقه سر أعمق.

واستعاد حكيم ذكرياته مع عدوية خلال لقاء تلفزيوني، مشيرًا إلى أنه لم يكن مجرد مطرب عادي، بل حالة فنية متفردة. 

وأوضح أن سر نجوميته الحقيقية يكمن في عفويته الصادقة وبساطته القريبة من الناس، إلى جانب موهبته الجبارة التي صنعت له أسلوبًا خاصًا ظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال.

فيلم وثائقي عن احمد عدوية 

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقى «عدوية.. سلطان أهل الهوى»، تمهيدًا لعرضه قريبًا عبر شاشة قناة «الوثائقية».

ويرصد الفيلم رحلة صعود الفنان أحمد عدوية، أحد أبرز رواد الغناء الشعبى فى مصر والعالم العربى، متتبعًا ملامح نشأته فى صعيد مصر، ثم انتقاله إلى القاهرة، وبداياته الفنية فى شارع محمد على، وصولًا إلى تحوله لظاهرة غنائية لافتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.

 أغانى أحمد عدوية 

كما يتناول العمل السياق الاجتماعى والاقتصادى الذى تزامن مع انتشار أغانى عدوية، خاصة مع فترة الانفتاح الاقتصادى وانتشار أشرطة الكاسيت، التى ساهمت فى وصول صوته إلى شريحة واسعة من الجمهور.

ويستعرض الفيلم أيضًا الجدل الذى صاحب مسيرته الفنية والانتقادات التى تعرض لها، إلى جانب تسليط الضوء على تجربته فى السينما والإعلانات، وتأثيره الفنى الذى امتد إلى أجيال لاحقة من مطربى الأغنية الشعبية.

ويشارك فى الفيلم عدد من الفنانين والمطربين الذين تأثروا بتجربة أحمد عدوية، إلى جانب مجموعة من الشعراء والنقاد والمتخصصين فى النقد الموسيقى، فى محاولة لتقديم قراءة توثيقية شاملة لمشواره الفنى.

يأتي إنتاج هذا الفيلم فى إطار اهتمام الشركة المتحدة بتوثيق تاريخ الفن المصرى بمختلف اتجاهاته، وتسليط الضوء على رموزه الذين تركوا بصمة واضحة فى الوجدان الفنى.

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