قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات.. الدفاعات الجوية تتصدى لـ 17 صاروخا باليستيا و35 طائرةً مسيّرة
ترامب: نحن وإيران سنزيل جميع الغبار النووي المدفون
رئيس وزراء لبنان يبحث مع قائد «اليونيفيل» تنسيق إيصال المساعدات للقرى الحدودية في الجنوب
مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة والمنشآت النفطية والمدنية في الخليج
وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز
عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية
خطوة في الاتجاه الصحيح.. أبو الغيط يرحب باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار
شوبير يستطلع آراء 6 محكمين ويكشف اختلاف وجهات النظر
براءة الفنانة التركية هاندا أرتشيل من تعاطى المخدرات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا
الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حكيم يكشف عن سر نجومية أحمد عدوية.. تفاصيل

حكيم
حكيم
أحمد إبراهيم

تحدث الفنان حكيم عن سر النجاح الاستثنائي لملك الغناء الشعبي أحمد عدوية، مؤكدًا أن الراحل امتلك سمات خاصة جعلته يتربع على عرش النجومية لسنوات طويلة، وأن أغانيه لم تترسخ في وجدان الجمهور بسبب الكلمات وحدها، رغم حسن اختياره لها، بل كان وراء تألقه سر أعمق.

واستعاد حكيم ذكرياته مع عدوية خلال لقاء تلفزيوني، مشيرًا إلى أنه لم يكن مجرد مطرب عادي، بل حالة فنية متفردة. 

وأوضح أن سر نجوميته الحقيقية يكمن في عفويته الصادقة وبساطته القريبة من الناس، إلى جانب موهبته الجبارة التي صنعت له أسلوبًا خاصًا ظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال.

فيلم وثائقي عن احمد عدوية 

وقد أعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقى «عدوية.. سلطان أهل الهوى»، تمهيدًا لعرضه قريبًا عبر شاشة قناة «الوثائقية».

ويرصد الفيلم رحلة صعود الفنان أحمد عدوية، أحد أبرز رواد الغناء الشعبى فى مصر والعالم العربى، متتبعًا ملامح نشأته فى صعيد مصر، ثم انتقاله إلى القاهرة، وبداياته الفنية فى شارع محمد على، وصولًا إلى تحوله لظاهرة غنائية لافتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.

 

أغانى أحمد عدوية 

كما يتناول العمل السياق الاجتماعى والاقتصادى الذى تزامن مع انتشار أغانى عدوية، خاصة مع فترة الانفتاح الاقتصادى وانتشار أشرطة الكاسيت، التى ساهمت فى وصول صوته إلى شريحة واسعة من الجمهور.

ويستعرض الفيلم أيضًا الجدل الذى صاحب مسيرته الفنية والانتقادات التى تعرض لها، إلى جانب تسليط الضوء على تجربته فى السينما والإعلانات، وتأثيره الفنى الذى امتد إلى أجيال لاحقة من مطربى الأغنية الشعبية.

ويشارك فى الفيلم عدد من الفنانين والمطربين الذين تأثروا بتجربة أحمد عدوية، إلى جانب مجموعة من الشعراء والنقاد والمتخصصين فى النقد الموسيقى، فى محاولة لتقديم قراءة توثيقية شاملة لمشواره الفنى.

يأتي إنتاج هذا الفيلم فى إطار اهتمام الشركة المتحدة بتوثيق تاريخ الفن المصرى بمختلف اتجاهاته، وتسليط الضوء على رموزه الذين تركوا بصمة واضحة فى الوجدان الفنى.

المزيد