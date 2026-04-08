بيومي فؤاد: قرصنة الأفلام تمثل أزمة حقيقية تؤرق صناع السينما

أكد بيومي فؤاد أن قرصنة الأفلام تمثل أزمة حقيقية تؤرق صناع السينما، لما تسببه من خسائر فادحة تطال الممثلين والمنتجين على حد سواء، مشددًا على أنها سلوك مرفوض دينيًا وأخلاقيًا.

وأوضح بيومي فؤاد فى لقاء ببرنامج تفاعلكم: أن معيار نجاح أي عمل سينمائي يظل مرتبطًا بما يحققه من إيرادات في شباك التذاكر، باعتبارها المؤشر الأصدق على مدى تفاعل الجمهور وإقباله على الفيلم.

بيومي فؤاد بمسرحية انستونا

شارك بيومي فؤاد ضمن مسرحية «أنستونا» والاى قدمت فيها الفنانة دنيا سمير غانم 5 أغاني من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسى، وأحمد وحيد كينج.

مسرحية «أنستونا» للفنانة دنيا سمير غانم، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وإخراج خالد جلال، ويشارك فى البطولة بجانب دنيا سمير غانم كل من بيومى فؤاد، وكريم عفيفى، وسامى مغاورى، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكرى، وبسنت صيام، ومحمد سراج.

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة بالترفيه بالسعودية، أعلن عن مسرحية جديدة من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم بعنوان «مكسرة الدنيا».

أبطال مسرحية «مكسرة الدنيا» لـ دنيا سمير غانم

ويشارك فى بطولة مسرحية «مكسرة الدنيا» بجانب دنيا سمير غانم، كل من محمد ثروت، وسامى مغاورى، ومريم محمود الجندى، وكريم عفيفى، وعبد الرحمن ظاظا، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال دنيا سمير غانم فى المسرح

