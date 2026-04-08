نرمين الفقي: أرفض أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة نرمين الفقي ضيفة علي برنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامي أحمد سالم على قناة ON.

وقالت نرمين الفقي عن عدم زواجها: أنا محتاجة راجل بمعنى الكلمة يعنى أخلع رداء الرجولة اللى أنا بحاول أبينه قدام الناس ولا أبقى سوى أني أكون امرأة.. راجل بمعنى الكلمة يتحمل المسؤولية فالموضوع مش سهل.



وأضافت: لو متجوزة أرفض إن زوجي يتجوز عليا، لأني في حياتى لما كنت برفض أي عريس متجوز، كنت بقول إني مش هخرب بيت واحدة ومش هحط نفسى في الموقف ده فبالتالي مش هقبل ده على نفسي .

وكان آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، ، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل.