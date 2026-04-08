بعد نجاح الكينج .. محمد إمام يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

شوق الفنان محمد إمام متابعيه، لفيلم الجديد المقرر عرض قريبا.

نشر إمام صورة تجمعه مع يارا السكري وعلق عليها: «جاهزين للي بعده،فيلم صقر وكناريا قريباً إن شاء الله».

ومن المقرر أن ينتهي صناع الفيلم من التصوير بالكامل قريبًا، تمهيدًا لدخوله مراحل المونتاج والمكساج، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية ضمن موسم صيف 2026، مع تحديد موعد نهائي للعرض خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم "صقر وكناريا"

وتدور أحداث "صقر وكناريا" في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا والأكشن، حيث يجسد محمد إمام شخصية شاب يقع في قصة حب مع مصممة أزياء، تقدم دورها الفنانة يارا السكري، بينما يظهر الفنان شيكو بشخصية زوج يسرا اللوزي، لتتشابك العلاقات بين الأبطال في سياق مليء بالمواقف الكوميدية والمطاردات المشوقة.