شخصية جديدة وجريئة.. محمد إمام يشارك فرحته بنجاح ⁧‫الكينج

أعرب الفنان محمد امام عن سعادته بنجاح مسلسله الرمضاني الكينج الذي كان يعرض طوال شهر رمضان.

وكتب محمد إمام من خلال حسابه الشخصي اكس :" من اكتر الأدوار اللي حبتها .. ⁧‫#حمزة_الدباح‬⁩ .. عامل بسيط في الخصوص بقى اكبر تاجر سلاح في ⁧‫#شرق_الاوسط‬⁩ .. في ناس منكم شافت ان النهاية دي حمزة يستحقها و ناس تانيه زعلانين مني، في الحالتين بحبكم جداً وبحترم رأيكم مسلسل ⁧‫#الكينج‬⁩ من احب المسلسلات لقلبي و موضوع كان نفسي اعمله من زمان و شخصية جديده عليا .. شكراً من كل قلبي على استقبالكم العظيم للمسلسل و تفاعلكم الكبير مع ابطاله و احداثه من أول حلقة .. شكراً على كل الحب ده .. ⁧‫#عيد_سعيد‬⁩ عليكم جميعاً و نتقابل قريب إن شاء.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.