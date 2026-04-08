الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية والمنشآت النفطية والمدنية في دول الخليج

مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة وعلى المنشآت النفطية والمدنية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين
مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة وعلى المنشآت النفطية والمدنية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين
 أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت بشكل قاطع أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة والذى يمثل انتهاكاً سافراً لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وشددت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج اليوم الأربعاء -على الرفض الكامل لتلك التصرفات التخريبية التي تتنافى مع القانون الدولي .

ونوهت مصر بضرورة حماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والقنصلية وصون امنها وفقاً لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مجددة التأكيد على أن استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية يُعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي .

كما أدانت مصر الاعتداءات الآثمة التي استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية في الكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك منشآت الاتصالات بدولة الإمارات العربية الشقيقة والاستهدافات المستهجنة للمنشآت المدنية في قطر والبحرين فى انتهاك سافر لسيادة الدول الشقيقة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها لسيادة وأمن واستقرار الدول الخليجية الشقيقة، معربة عن املها في ان يمثل إعلان الرئيس ترامب بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين فرصة للوقف الدائم لجميع الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج.

وشددت مصر على ضرورة ان يؤكد أي اتفاق قادم لإنهاء الحرب على تلبية الشواغل الامنية واحترام سيادة ووحدة الأراضي والسلامة الإقليمية لدول الخليج العربي الشقيقة وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

جمهورية مصر العربية القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة مدينة البصرة

