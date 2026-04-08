مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم شاحنتين بطريق الداخلة شرق العوينات

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر، في حادث مروري مروع، اليوم الأربعاء، إثر تصادم شاحنتي نقل ثقيل بطريق الداخلة – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد إخطارًا يفيد بوصول جثتين ومصاب إلى مستشفى الداخلة العام، بعد وقوع حادث مروري على طريق الداخلة – شرق العوينات.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر التصادم عن مصرع أحمد السعيد السيد، 37 عامًا، ومحمود مسعد فوزي، 22 عامًا، وإصابة يوسف محمد السيد، 18 عامًا، وجميعهم من أبناء محافظة الدقهلية.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث المروري بطريق الداخلة – شرق العوينات، وجرى نقل الضحيتين والمصاب إلى مستشفى الداخلة العام، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث المروري وأسبابه.