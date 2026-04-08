ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. تسليم 8500 شتلة مثمرة للمواطنين بقنا

تابع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال استلام دفعة جديدة من شتلات الأشجار بإجمالي 8500 شتلة، ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والتي تستهدف دعم جهود الدولة في التوسع الأخضر وتحسين البيئة.

جاء ذلك بحضور المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، حيث تمت أعمال الاستلام من خلال لجنة برئاسة مديرية الزراعة، وعضوية ممثلي شئون البيئة، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وبمشاركة ممثلين عن مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، عقب فحص الشتلات والتأكد من جودتها قبل الاستلام.

تسلمت اللجنة، مجموعة متنوعة من الشتلات شملت أشجار الكايا، والكازورينا، والتيكوما، إلى جانب عدد من الأشجار المثمرة، مثل المانجو، والجوافة، والليمون، بما يحقق أهدافا بيئية واقتصادية تسهم في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات وتهيئة بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية، موضحا أنه من المقرر توزيع الشتلات على المدارس ومراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة بما يسهم في نشر ثقافة التشجير بين النشء والشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

وأكدت الكيميائية أماني صلاح، مدير عام شئون البيئة بمحافظة قنا، ومنسق المبادرة، استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات المبادرة مشيرة إلى أن المحافظة ماضية في دعم مشروعات التشجير كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر متكامل.



