إجراء الدراسات الفنية لمشروع توصيل الغاز في 3 مراكز بكفر الشيخ| صور

عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث آليات توصيل الغاز الطبيعي لمراكز الرياض وبيلا وفوة، وتحديد مسارات الطرق المقرر تنفيذ خطوط الغاز بها، ووضع حلول عاجلة تمهيدًا لبدء التنفيذ.

جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من الدراسات وعمل المقايسات اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لبدء مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالمراكز المستهدفة، مع إزالة جميع المعوقات التي قد تعيق بدء الأعمال.

وكلف محافظ كفر الشيخ الجهات المعنية بالتنسيق الكامل مع شركة ترانس جاس للغاز الطبيعى لإعداد خطة عمل متكاملة، تشمل مواعيد بدء التنفيذ لكل مركز، وآليات متابعة دقيقة لضمان سرعة التوصيل وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أهمية الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الفنية والإدارية، لبدء تنفيذ الأعمال في أسرع وقت، مؤكدًا حرص الدولة على التوسع في مشروعات البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة.