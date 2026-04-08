محلل أسواق مال: تفاؤل حذر بالأسواق العالمية.. وارتفاعات في الأسهم الأوروبية والخليجية

أكد أحمد نجم، محلل أسواق المال، أن الأسواق العالمية تشهد حالة من التفاؤل المصحوب بالحذر، مع اندفاع ملحوظ نحو الشراء عقب التطورات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تعكس توقعات إيجابية لكنها لا تخلو من القلق بسبب استمرار بعض الملفات العالقة سياسيًا.

وأوضح نجم خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقاطًا لم تُحسم بعد، من بينها مواقف دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه التصعيد في لبنان، وتمسك إيران بدورها ضمن أي اتفاق، إضافة إلى ترقب شركات التأمين إعلان تأمين الملاحة في مضيق هرمز بشكل كامل، ما يؤثر على حركة التجارة والطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن الأسواق تتطلع للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، لافتًا إلى أن أسعار النفط لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب، وقد تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر للتعافي.

وأكد أن الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم عالميًا تعكس "اطمئنانًا حذرًا" يهيمن على توجهات المستثمرين خلال الفترة الحالية.