أسرة هاني الصغير تستقبل العزاء غدا بالبساتين

شيع جثمان الراحل هاني الصغير عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء 8 أبريل، من مسجد العائلة بنزلة عليان التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر على أن يُقام العزاء غدًا، الخميس، في دار مناسبات الحافظ بمنطقة البساتين في القاهرة.

وقدم الراحل ما يقرب من 400 أغنية خلال مشواره الفني الكبير كان أشهرها، "بتشبه عليا" لحسين الجسمي، و"حنيت" و" بعد الليالي لعمرو دياب، و"أجمل نساء الدنيا" لصابر الرباعي، وصولا إلى "قول الكلمتين" لسلطان الطرب جورج وسوف.

وكان آخر ما كتبه هاني الصغير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : عذاب من كل ناحية.. وجراح في القلب صاحية.. ودموع مبقتش سر.. أوجاعي لفة بيا.. وشادة كتير عليا.. ولا عارف منها أفر".