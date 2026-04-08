بعد طلبات سكولز برحيل 8 نجوم.. هل خطة أسطورة مانشستر يونايتد مشروع إعادة البناء أم تصفية شاملة؟

فتح أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز الباب أمام واحدة من أكبر موجات التغيير المحتملة داخل النادي الإنجليزي بعدما طالب بشكل صريح بالتخلي عن ثمانية لاعبين دفعة واحدة في خطوة وصفها بأنها ضرورة لإعادة بناء الفريق واستعادة القدرة على المنافسة على البطولات الكبرى.

وتأتي تصريحات سكولز في وقت يعيش فيه مانشستر يونايتد مرحلة انتقالية جديدة تحت قيادة مايكل كاريك الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم في ظل استمرار الجدل حول هوية المدرب القادم وعدم حسم الإدارة قرارها النهائي بشأن القيادة الفنية الدائمة.

ورغم أن الفريق لا يزال ينافس على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا فإن الصورة العامة داخل النادي لا تزال توصف بأنها غير مستقرة خاصة بعد سلسلة من الصفقات المكلفة في المواسم الأخيرة التي لم تحقق العائد المنتظر ما دفع النادي للدخول في مرحلة مراجعة شاملة لكل عناصر الفريق.

قائمة الإعدام

في ظهوره عبر بودكاست " الجيد والسيئ وكرة القدم " قدم سكولز رؤية صادمة لمستقبل عدد كبير من لاعبي الفريق حيث وضع ما لا يقل عن ثمانية أسماء على طاولة الرحيل معتبرًا أن استمرارهم لن يساهم في بناء فريق قادر على المنافسة.

وبدأ سكولز حديثه عن المدافع الشاب ليني يورو مؤكدًا أنه يمتلك موهبة لكن لم يقدم ما يكفي حتى الآن مشيرًا إلى أنه في حال اتخاذ القرار السريع فقد يكون البيع خيارًا مطروحًا.

ثم انتقل إلى المغربي نصير مزراوي معتبرًا أنه لا يجد له دورًا واضحًا داخل المنظومة الحالية خاصة مع تغيّر طريقة اللعب وهو ما يجعل الاستفادة المالية من بيعه خيارًا منطقيًا من وجهة نظره.

أما لوك شو فرغم إشادته السابقة بمستواه إلا أن الإصابات وقلة المشاركة دفعت سكولز لوضعه أيضًا ضمن قائمة المغادرين المحتملين معتبرًا أن الاستمرارية أصبحت مشكلة أساسية.

ولم يسلم باتريك دورجو من الانتقادات حيث أشار سكولز إلى أن اللاعب لم يوظف بالشكل الصحيح منذ انضمامه ولم يثبت نفسه في مركز محدد ما يجعله أقرب إلى لاعب احتياطي لا أكثر.

وسط الملعب تحت المقصلة

في خط الوسط كانت الآراء أكثر حدة حيث لم يكتفِ سكولز بطرح اسم كاسيميرو كمغادر محتمل بل امتد الأمر ليشمل ماسون ماونت رغم اعترافه بإمكانياته لكنه رأى أن وجوده لا يضمن له مكانًا أساسيًا في ظل اعتماد الفريق على برونو فرنانديز.

كما أبدى شكوكًا كبيرة حول مستقبل مانويل أوجارتي مرجحًا رحيله أيضًا إلى جانب وضع المهاجم جوشوا زيركزي ضمن قائمة اللاعبين الذين لا يقدمون الإضافة المطلوبة حتى الآن.

الدفاع.. لا مكان للمجاملات

وفي الخط الخلفي لم يبدِ سكولز قناعة كاملة حتى مع المدافع هاري ماجواير رغم تجديد عقده مؤكدًا أن ما قدمه مؤخرًا لا يكفي لقيادة فريق ينافس على الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وقال سكولز بوضوح إن مانشستر يونايتد لا يمكنه العودة إلى القمة بوجود هذا النوع من اللاعبين إلا إذا كان بجانبهم مدافع بحجم وتأثير أساطير النادي في السابق.

وفي المقابل أبدى دعمه لبقاء الهولندي ماتيس دي ليخت معتبرًا أنه الخيار الأكثر توازنًا من حيث العمر والسرعة والقدرة على التطور مقارنة ببقية الخيارات المتاحة.

مشروع إعادة البناء أم تصفية شاملة؟

تصريحات سكولز لم تقرأ داخل أوساط جماهير مانشستر يونايتد على أنها مجرد رأي فني بل اعتبرت رسالة واضحة بأن الفريق بحاجة إلى مذبحة كروية حقيقية تشمل غربلة واسعة داخل التشكيلة وليس مجرد تعديلات محدودة.

ويأتي ذلك في وقت أنفق فيه النادي مبالغ ضخمة خلال السنوات الأخيرة لإعادة بناء الفريق دون تحقيق نتائج تتناسب مع حجم الاستثمارات ما جعل الضغوط تتزايد على الإدارة لاتخاذ قرارات أكثر جرأة.

كاريك في اختبار الهوية

ومع استمرار مايكل كاريك في القيادة المؤقتة يبقى السؤال الأكبر داخل أولد ترافورد: هل ينجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه أم يكون جزءًا من مرحلة انتقالية تنتهي بإعادة تشكيل كاملة للفريق؟

الإدارة من جانبها تترقب نهاية الموسم لحسم مصير الجهاز الفني وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل مشروع الفريق بالكامل.