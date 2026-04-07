مانشستر يونايتد يؤمن دفاعه.. تمديد عقد هاري ماجواير حتى 2027

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء تجديد عقد مدافعه المخضرم هاري ماجواير لمدة عام إضافي ليستمر داخل صفوف الفريق حتى يونيو 2027 مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن ماجواير الذي انضم إلى الفريق في 2019، خاض 266 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" ونجح في التتويج بلقبي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال مسيرته مع الفريق.

ماجواير: فخور بالاستمرار

وأعرب ماجواير عن سعادته بتمديد عقده، مؤكدا أن تمثيل مانشستر يونايتد يعد شرفا كبيرا ومسؤولية يفخر بها هو وعائلته يوميا.

وقال: “أنا سعيد بتمديد مسيرتي مع هذا النادي العظيم وأتطلع لمواصلة اللعب أمام جماهيرنا الرائعة، وصناعة المزيد من اللحظات المميزة معًا".

وأضاف: “يمكن للجميع أن يلمس طموح هذا الفريق وإمكاناته وهناك رغبة واضحة داخل النادي للمنافسة على الألقاب الكبرى وأنا واثق أن أفضل لحظاتنا لم تأتِ بعد”.

ويأتي هذا التمديد في إطار سعي مانشستر يونايتد للحفاظ على عناصر الخبرة داخل الفريق مع مواصلة بناء مشروع قوي قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا.