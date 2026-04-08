بايرن ميونخ يكسر عقدة الـ25 عامًا.. ليلة تاريخية تهز ريال مدريد وتعيد كتابة الأرقام في دوري الأبطال

نجح بايرن ميونخ في تحقيق انتصار تاريخي ثمين على حساب ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025–2026 في مباراة حملت بين طياتها الكثير من الدلالات الرقمية والتاريخية وأعادت الفريق البافاري بقوة إلى قلب المنافسة الأوروبية بقيادة مدربه البلجيكي الشاب فينسنت كومباني.

المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو لم تكن مجرد فوز عادي بل جاءت محملة بسلسلة من الأرقام القياسية التي أنهت عقدة استمرت ربع قرن كامل داخل معقل ريال مدريد لتتحول الليلة إلى واحدة من أبرز محطات بايرن في السنوات الأخيرة.

بدأت ملامح الانتصار البافاري تتضح مبكرا بعدما افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل في الدقيقة 41 قبل أن يعزز هاري كين التقدم بهدف ثاني مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 بينما حاول ريال مدريد العودة في اللقاء عبر هدف الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 74 دون أن ينجح في تغيير النتيجة النهائية.

ليلة تاريخية تنهي عقدة 25 عامًا

حقق بايرن ميونخ فوزًا هو الأول له في ملعب ريال مدريد منذ 25 عامًا كاملة ليكسر بذلك واحدة من أطول السلاسل السلبية في تاريخ المواجهات الأوروبية بين الفريقين داخل البرنابيو في إنجاز يحسب للمدرب كومباني الذي نجح في كسر “ العقدة التاريخية ” منذ توليه المهمة.

ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد بل امتد ليشمل إنهاء سلسلة سلبية دامت 13 عامًا كاملة دون تحقيق أي انتصار على ريال مدريد في مختلف المسابقات بعد 7 هزائم و2 تعادل في آخر 9 مواجهات ما يعكس تحولًا واضحًا في شخصية الفريق البافاري داخل المواجهات الكبرى.

أرقام تكتب اسم بايرن من جديد في أوروبا

الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط معنوية بل حمل دلالات رقمية قوية أبرزها أول انتصار لبايرن ميونخ في البرنابيو منذ 25 عامًا وكسر سلسلة 9 مباريات دون فوز أمام ريال مدريد و تحقيق الانتصار الأول على ريال مدريد منذ عام 2012 و تسجيل هدفين خارج الديار في مباراة إقصائية أمام حامل الرقم القياسي في دوري الأبطال.

هذه الأرقام وضعت الفريق الألماني في موقع قوي قبل مواجهة الإياب وأكدت أن مشروع كومباني بدأ في فرض بصمته سريعًا على المستوى القاري.

كومباني: انتصار مهم ولكن المهمة لم تنتهِ

المدرب البلجيكي فينسنت كومباني عبّر عن سعادته الكبيرة بالفوز مؤكدًا أن اللعب في البرنابيو دائمًا ما يمثل تحديًا خاصًا لأي فريق في العالم مشددًا في الوقت نفسه على أن التأهل لم يحسم بعد.

وأشار كومباني إلى أن فريقه كان قادرًا على تسجيل أهداف إضافية لكنه في الوقت ذاته اعترف بخطورة ريال مدريد وقدرته على صناعة الفرص في أي لحظة ما يجعل مباراة الإياب أكثر صعوبة وحسمًا.

كما أشاد كومباني بالحارس المخضرم مانويل نوير الذي لعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على تقدم الفريق واصفًا إياه بأنه أحد أعظم الحراس في تاريخ اللعبة وقادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى رغم تقدمه في العمر.

هاري كين ودياز.. الحسم البافاري

من الناحية الهجومية واصل هاري كين تألقه اللافت بتسجيل هدفه الـ49 هذا الموسم ليؤكد أنه أحد أهم أسلحة بايرن ميونخ في رحلة البحث عن اللقب الأوروبي بينما قدّم لويس دياز أداءً حاسمًا افتتح به التسجيل وأربك دفاعات ريال مدريد طوال اللقاء.

هذا الثنائي منح بايرن أفضلية واضحة خاصة في اللحظات الحاسمة حيث ظهر الفريق الألماني أكثر تنظيمًا وقدرة على استغلال الفرص مقارنة بالمنافس الإسباني.

ريال مدريد بين الإحباط والأمل

على الجانب الآخر ظهر ريال مدريد بشكل متذبذب رغم محاولات العودة التي قادها مبابي إلا أن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق خسارة مهمة على ملعبه وهو ما وضعه في موقف صعب قبل لقاء الإياب في ميونخ.

ورغم ذلك أكد الجهاز الفني للفريق الإسباني أن العودة ما زالت ممكنة مستندًا إلى خبرة الفريق في المباريات الأوروبية وقدرته على قلب النتائج في اللحظات الحاسمة.

الإياب في أليانز أرينا.. اختبار الحسم

تتجه الأنظار الآن إلى مباراة الإياب المنتظرة على ملعب أليانز أرينا حيث يسعى بايرن ميونخ لاستثمار تفوقه التاريخي بينما يدخل ريال مدريد اللقاء بشعار “لا بديل عن العودة” في مواجهة يتوقع أن تكون واحدة من أكثر مباريات ربع النهائي إثارة.