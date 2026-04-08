أنباء عن اغتيال شقيق الناطق السابق باسم حزب الله في صيدا

أفادت وسائل إعلام باغتيال "الشيخ صادق النابلسي" شقيق محمد عفيف الناطق السابق باسم حزب الله.

قبل استهداف مجمع الزهراء في صيدا، في غارة إسرائيليّة، كتب الشيخ صادق النابلسي على منصّة "إكس":"التخبّط واضح، من "معلّم السحر الكبير" ترامب إلى نتنياهو وصولاً إلى الحالة الانبطاحية في الواقع اللبناني!".

وذكرت الانباء باستشهاد الشيخ صادق النابلسي جرّاء الغارة التي استهدفت مُجمّع الزهراء في مدينة صيدا.



وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل شن الضربات في لبنان دون توقف وسنواصل الهجوم ضد حزب الله بلا هوادة وسنستغل كل فرصة سانحة ولن نتنازل عن أمن سكان الشمال.