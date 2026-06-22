والله مانمنا وتحيا مصر.. أحلام تحتفل بفوز المنتخب المصري

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، المصريين، بعد فوز المنتخب المصري بالمباراة التي جمعته بمنتخب نيوزيلندا ،اليوم، وذلك عبر صفحتها علي موقع إنستجرام.

وقالت أحلام: الله عليكم يا مصريين والله مانمنا وتحيا مصر".

وكان قد فاز المنتخب المصرى على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أُقيمت على ملعب بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

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ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.