لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن تعديل برنامج بعثة الفراعنة خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعذر تنفيذ خطة الإقامة في مدينة سياتل قبل المباراة المقبلة أمام إيران.

وأوضح مدير المنتخب أن الجهاز الفني كان يخطط للانتقال مباشرة إلى سياتل عقب مواجهة نيوزيلندا، بهدف توفير مزيد من الراحة للاعبين وتقليل أعباء السفر والتنقل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن الجهات المختصة لم توافق على إقامة بعثة منتخب مصر في سياتل لأسباب أمنية، ما دفع المسؤولين إلى الإبقاء على برنامج الفريق الحالي والعودة إلى مدينة سبوكين لاستكمال التحضيرات.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة:

منتخب مصر: 4 نقاط

منتخب إيران: نقطتان

منتخب بلجيكا: نقطتان

منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة