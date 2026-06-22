انتصار تثير الجدل بالحجاب

خطفت الفنانة انتصار الأنظار إليها خلال العرض الخاص لفيلم “صقر وكناريا” وذلك بعد ظهورها مرتدية الحجاب وهو ما حالة الجدل.

وحرصت انتصار على الظهور بالحجاب فى العرض الخاص للفيلم حيث تظهر ضمن أحداث الفيلم مرتدية الحجاب.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

انتصار تشارك فى عملين

من ناحية اخرى تواصل الفنانة إنتصار تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا.

وقالت انتصار في تصريحات خاصة لصدى البلد: الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، يتكون من 25 حلقة، وسيتم عرضه عقب الانتهاء من تصويره.

وتابعت انتصار: انتظر عرض فيلمين خلال الفترة القادمة، وهما صقر وكناريا، وبالإضافة الي فيلم ابن مين فيهم، وسيعرضان خلال موسم الصيف الجاري في السينمات.

يذكر أن مسلسل بيت بابا بطولة محمد أنور، انتصار، محمد محمود، سامى مغاورى، مريم محمود الجندى سليم الترك، هلا السعيد، أحمد عبد الحميد، عبد الرحمن حسن، مالك عماد، رانيا محمود ياسين، نادين خالد، محسن صبرى، محمد خميس، جان رامز.