سعر التذكرة 50 جنيها .. تفاصيل مسرحية لحظة واحدة قبل عرضها

تستعد الفنانة ماجدة منير لعرض مسرحيتها، لحظة واحدة، على مسرح البالون بالعجوزة.

تفاصيل المسرحية:

حيث من المقرر عرض المسرحية بدءا من يوم 26، من الشهر الجاري، ويتولى اخراجها يوسف مراد منير.

وتبلغ أسعار التذاكر، 50 جنيها و 75 جنيها، حيث تعرض المسرحية يوميا، ماعدا الثلاثاء.

شاركت الفنانة ماجدة منير الجمهور صورا لها للعديد من أعمالها الفنية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتبت ماجدة منير أنا مشخصاتيه ولي الشرف ، كلمة "مشخصاتي" مشتقة من التشخيص، وهو جوهر فن التمثيل، بل هو الفن نفسه. التشخيص هو القدرة على تقمص الشخصيات والتنقل بينها وتجسيدها بكل تفاصيلها النفسية والجسدية والانفعالية.