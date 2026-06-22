موعد حفل محمود التهامي بساقية الصاوي.. يقدم باقة من الابتهالات الدينية

يحيي المنشد الديني محمود التهامي حفلاً إنشادياً جديداً على خشبة ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة 10 يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن سلسلة حفلاته الفنية خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يقدم التهامي خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الإنشادية والابتهالات الدينية، من بينها «قمر سيدنا النبي» و«صعايدة يا رسول الله» و«ياهو»، وسط توقعات بحضور جماهيري من محبي الإنشاد الديني والطرب الروحاني.



محمود التهامي

يذكر أن الشيخ محمود التهامي تخرج في كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقى بالكونسرفتوار واحترف بعدها فنون الإنشاد الديني متأثرًا بوالده المنشد الكبير ياسين التهامي.

وأقام محمود التهامي أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، وكذلك مهرجان شباب الإنشاد الأول، وتم اختياره كنقيب للمنشدين والمبتهلين، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم علم التجويد والإنشاد الديني والابتهالات والتواشيح والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج، وذلك من خلال عمله بالنقابة.

وقدم التهامي خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 250 قصيدة إنشادية، ونجح في تطوير شكل الأداء الإنشادي من خلال إدخال مقامات وإيقاعات موسيقية جديدة، ما جعله أحد أبرز رموز هذا الفن في العصر الحديث