بعد غياب 5 سنوات.. محمود التهامي ينشد في الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

أعلنت مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي، عن احتفالها اليوم، الثلاثاء، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، في مركز شباب السيدة زينب.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة 9 مساءً، حيث سيقوم الشيخ محمود التهامي بالإنشاد بعد غياب 5 سنين مع منع إقامة الموالد في محافظة القاهرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الشيخ محمود التهامي تخرج في كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقى بالكونسرفتوار واحترف بعدها فنون الإنشاد الديني متأثرًا بوالده المنشد الكبير ياسين التهامي.

وأقام محمود التهامي أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، وكذلك مهرجان شباب الإنشاد الأول، وتم اختياره كنقيب للمنشدين والمبتهلين، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم علم التجويد والإنشاد الديني والابتهالات والتواشيح والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج، وذلك من خلال عمله بالنقابة.