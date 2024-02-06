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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. افتتاح عرض "رصاصة في القلب" على المسرح القومي

ابطال رصاصة في القلب
ابطال رصاصة في القلب

فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإعادة عرض نصوص كبار الكٌتاب، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحي "رصاصة في القلب "، في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل ٨ فبراير على المسرح القومي بالعتبة .

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع .

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"رصاصة في القلب " بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعرضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني .
 

المسرح القومي بالعتبة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج توفيق الحكيم دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رئيس البيت الفني للمسرح رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى الدكتور أيمن الشيوي

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