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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

القبض على مطرب وفوز فنان عربي.. لقطات أشعلت حفل الجرامي الـ 66

صدى البلد

شهد حفل جوائز جرامى 2024 الـ 66 والذى أقيم  في لوس أنجلوس، العديد من الأحداث والمفاجآت سواء فى الجوائز أو الوقائع التى حدثت خلال الحفل، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها..

فنان عربي وحيد 

فاز الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف، بجائزة أفضل مؤدٍ موسيقي عالمي في جوائز جرامى لعام 2024 الـ66 ، والذى أقيم  في لوس أنجلوس.

وجاء فوز إبراهيم معلوف بعد أن ترشح لنفس الجائزة للعام الثاني على التوالي،الا انه استطاع الحصول عليها هذا العام.

وارتدي إبراهيم معلوف على السجادة الحمراء، بدلة سوداء لامعة ، وظهرت معه زوجته المغنية هبة طوجي، التي اختارت فستاناً ذهبياً من نفس الدار.

 

ظهور سيلين ديون

في مفاجأة غير متوقعة ظهرت سيلين ديون ، فى حفل حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2024 الـ 66، رغم مشاكلها الصحية .

وقدمت سيلين ديون  الجائزة النهائية ، فى الحفل الذى أقيم  في لوس أنجلوس وهي  ألبوم العام، وهي الجائزة التى فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.

وقالت "ديون"، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".

إنجاز تاريخي

تمكنت المطربة الشهيرة تايلور سويفت من حصد جائزة ألبوم العام ضمن جوائز جرامى لعام 2024 الـ66 ، والذى أقيم  في لوس أنجلوس.

وحصدت المطربة الشهيرة تايلور سويفت الجائزة للمرة الرابعة، لتصبح الفنانة الوحيدة التى حصدت تلك الجائزة لاربع مرات خلال مسيرتها الفنية.

 احتجاجات ضد إسرائيل

شهد الحفل فى الخارج احتجاجات بالاعتداءات التى تقوم بها إسرائيل علي الشعب الفلسطيني بقطاع غزة مُطالبين أمريكا بوقف هذا العدوان.

وتسبّبت هذه الاحتجاجات في توقف الحفل لفترة بسبب صعوبة وصول الضيوف إلي مقر الحفل حتي استطاعت الشرطة الأمريكية السيطرة علي الموقف وفتح طريق الدخول مرة أخرى. 

إنجاز تاريخي لـ تايلور سويفت بسبب ألبوم العام من جرامي .. فيديو

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

القبض على مطرب

كما شهد الحفل أيضًا القبض علي المطرب الأجنبي كيلر مايك بعد حصوله علي ثلاث جوائز دفعة واحدة.

ووثق لحظة القبض علي كيلر مايك صحفي متواجد بالحفل ونشر فيديو للحظة اعتقاله مؤكدًا أن القبض على كيلر ليس له علاقة بما حدث في الحفل وإنما بسبب جنحة قديمة عليه.

 

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