رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

فاز الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف، بجائزة أفضل مؤدي موسيقي عالمي في جوائز جرامى لعام 2024 الـ66 ، والذى أقيم في لوس أنجلوس.

وجاء فوزإبراهيم معلوف بعد أن ترشح لنفس الجائزة للعام الثاني على التوالي،الا انه استطاع الحصول عليها هذا العام.

وارتدي إبراهيم معلوف على السجادة الحمراء، بدلة سوداء لامعة ، وظهرت معه زوجته المغنية هبة طوجي، التي اختارت فستاناً ذهبياً من نفس الدار.



وكان قد وقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي "الجرامي"، كان مهددًا بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وسرعان ما تم نشر لقطات من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، وتمت مشاركتها مع هاشتاج #ShutItDown4Palestine.

وبعد توقف الحفل استطاعت الشرطة تهدئة الوضع أمام الحفل مع فرض سيطرة تامة وتسهيل عملية دخول جميع المشاركين في الحفل.