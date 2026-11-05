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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود الخواجة: كان الله في عون معتمد جمال.. بيشتغل في ظروف صعبة

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

دافع محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، عن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أنه يعمل في ظروف صعبة للغاية، وأن الوضع كان هيبقى أفضل لو توفرت عوامل النجاح والاستقرار، وحصل على حقه كاملًا في التقدير.

وقال محمود الخواجة، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»: «معتمد جمال كان الله في عونه، بيشتغل في ظروف صعبة جدًا، النادي فيه مشاكل كتير، ومع ذلك فريق الكرة ماشي كويس».

وأضاف: «بس برضه الاستقرار الفني والنفسي والأدبي مش موجود، لو الحاجات دي موجودة كان هيبقى الوضع أحسن من كده، والراجل ده ياخد حقه أكتر من كده».

وتابع: «معتمد جمال بقول كان الله في عونه وكتر ألف خيره، بيحاول إنه يتواجد، بس أنا شايف لو إحنا هنفضل كده مش هنقدر نكمل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «طول ما النواقص موجودة مش هتقدر تكمل، القيد واقف، وما عندكش قوام للفريق تقدر تكمل به موسم كامل فيه كام بطولة، 3 أو 4 بطولات بتلعبهم، أنا شايف إن الظروف لازم تتهيأ أفضل من كده لمعتمد جمال ولفريق الكرة».

الزمالك معتمد جمال نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك

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