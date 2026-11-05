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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكرتير العام المساعد للبحر الأحمر يتفقد الوحدة المحلية بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

اختتم اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، جولته بمدن جنوب المحافظة، بتفقد مبنى الوحدة المحلية بمدينة القصير، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل الإدارات المختلفة، والتأكد من كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة الأستاذ عابدين سعيد، سكرتير مدينة القصير، حيث شملت الجولة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين، وإدارات الأملاك والتخطيط العمراني والشؤون الهندسية والأزمات والبيئة والإيرادات والشؤون الإدارية.
 

متابعة الإدارات وسرعة إنجاز المعاملات

واطلع السكرتير العام المساعد على آليات العمل داخل الإدارات، واستمع إلى شرح حول إجراءات تقديم الخدمات والتعامل مع طلبات المواطنين، ومدى انتظام سير العمل بكل إدارة.


وشدد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وحسن استقبال المواطنين، والتعامل الجاد مع طلباتهم، وسرعة إنجاز المعاملات، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام الأداء أو مستوى الخدمات المقدمة.


توجيهات بمتابعة الأداء داخل الوحدات المحلية

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة، والوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.

الغردقة جنوب المحافظة محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة القصير

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