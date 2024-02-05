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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظهور غير متوقع لـ سيلين ديون فى حفل الجرامي 2024

صدى البلد

في مفاجأة غير متوقعة ظهرت سيلين ديون ، فى حفل حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2024 الـ 66 ، رغم مشاكلها الصحية .

 

وقدمت سيلين ديون  الجائزة النهائية ، فى الحفل الذى أقيم  في لوس أنجلوس وهي  ألبوم العام، وهي الجائزة التى فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.

 

وقالت ديون، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".

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وكان قد وقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

 

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي "الجرامي"، كان مهددًا بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

 

 

وسرعان ما تم نشر لقطات من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، وتمت مشاركتها مع هاشتاج #ShutItDown4Palestine.

 

وبعد توقف الحفل استطاعت الشرطة تهدئة الوضع أمام الحفل مع فرض سيطرة تامة وتسهيل عملية دخول جميع المشاركين في الحفل.

حفل توزيع جوائز جرامي حفل توزيع جوائز الجرامي جوائز جرامي جوائز الجرامي عام 2024

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