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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بين السطور ينافس على الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

صبا مبارك
صبا مبارك

تمكن مسلسل بين السطور من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد. 

واحتل مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك المركز الثاني  من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر . 

يشارك في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

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وتجسد الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل “ بين السطور”  شخصية مذيعة شهيرة، تتورط في جريمة قتل، والتي ستكون سببا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث.

المسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج،

 

 

 

 

الفنانة صبا مبارك سلمى ابو ضيف مسلسل بين السطور مريم نعوم منصة شاهد ناردين فرج

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