عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لبنى عبد العزيز: الانحراف الأخلاقي والعنصري في أمريكا بدأ مع أوباماl خاص

الفنانة القديرة لبني
الفنانة القديرة لبني عبد العزيز

أكدت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز انها تري ان الرئيس الامريكي الاسبق بارك أوباما ، كان سىء للغاية خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الامريكية . 

وقالت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : الانحراف السياسي والعنصري بدأ في عهد أوباما ، والشعب الامريكي كان “ قرفان ” منه ، لذا فقد أختار الرئيس ترامب منه بعده ، حيث راي الناخبين انه له أفكار مختلفة واستطاع ات يبني نفسه بنفسه.

واستكملت لبني عبد العزيز : الحزب الديمقراطي يعمل على تشويه صورة ترامب ، الا ان شعبيته تزداد مع كل تلك الامور ، ومازال الناخب يريده .

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

 

لبني عبد العزيز ترفض السفر لـ أمريكا : 

 

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن تفاصيل رفضها طلب أبنائها بالسفر للإقامة معهم فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت الفنانة القديرة لبني عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مازالت متمسكة بقرار رفضي الإقامة الدائمة مع أولادي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الممكن أن أسافر إليهم من باب الزيارة، لكن أرغب فى أن أعيش وأموت على أرض مصر . 

وأضافت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : عشت فى الولايات المتحدة الأمريكية سنوات طويلة من عمري ، ولم أشعر للحظة واحدة أنني اعيش فى بلدي ، فكنت دائما أشعر أنني ليس فى أرضي ، ولابد من العودة الى موطني ، وربنا كان كريم معي وشاء أن أعود إلى بلدي مرة أخرى.

وتقول لبنى عبد العزيز: على الرغم من ان الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية سهلة ، إلا أن المصريين لهم طابع خاص ومختلف فهم أهلي ، وحين تشعر بانك وسط أهلك تشعر بالاطمئنان.

لبني عبد العزيز الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز الرئيس الامريكي الاسبق الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

ترشيحاتنا

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

أخبار التكنولوجيا|وداعًا نوكيا ..حقيقة قرار شركة HMD Global.. وسامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز

خبر صادم لتجار الذهب في السوق ..تفاصيل

أسباب تؤدي لتلف بطارية السيارة مبكراً

دعاء البرد الشديد.. الشتاء غنيمة العابدين

تعليق رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا.. ما الشروط القانونية؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحافظ على أطرافك دافئة في الشتاء؟

أضرار المشروبات الغازية على صحة النساء

ماذا يحدث للجسم عند الأكل قبل النوم مباشرة؟

لماذا يشعر بعض الناس بالصدمة الكهربائية؟

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ