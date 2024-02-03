لبنى عبد العزيز: الانحراف الأخلاقي والعنصري في أمريكا بدأ مع أوباماl خاص

أكدت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز انها تري ان الرئيس الامريكي الاسبق بارك أوباما ، كان سىء للغاية خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الامريكية .

وقالت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : الانحراف السياسي والعنصري بدأ في عهد أوباما ، والشعب الامريكي كان “ قرفان ” منه ، لذا فقد أختار الرئيس ترامب منه بعده ، حيث راي الناخبين انه له أفكار مختلفة واستطاع ات يبني نفسه بنفسه.

واستكملت لبني عبد العزيز : الحزب الديمقراطي يعمل على تشويه صورة ترامب ، الا ان شعبيته تزداد مع كل تلك الامور ، ومازال الناخب يريده .

لبني عبد العزيز ترفض السفر لـ أمريكا :

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن تفاصيل رفضها طلب أبنائها بالسفر للإقامة معهم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الفنانة القديرة لبني عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مازالت متمسكة بقرار رفضي الإقامة الدائمة مع أولادي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الممكن أن أسافر إليهم من باب الزيارة، لكن أرغب فى أن أعيش وأموت على أرض مصر .

وأضافت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : عشت فى الولايات المتحدة الأمريكية سنوات طويلة من عمري ، ولم أشعر للحظة واحدة أنني اعيش فى بلدي ، فكنت دائما أشعر أنني ليس فى أرضي ، ولابد من العودة الى موطني ، وربنا كان كريم معي وشاء أن أعود إلى بلدي مرة أخرى.

وتقول لبنى عبد العزيز: على الرغم من ان الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية سهلة ، إلا أن المصريين لهم طابع خاص ومختلف فهم أهلي ، وحين تشعر بانك وسط أهلك تشعر بالاطمئنان.