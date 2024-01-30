وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن رأيها في الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وإمكانية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الفترة القادمة.

وقالت لبنى عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “عشت سنوات طويلة من عمري فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان لي نشاط سياسي كبير هناك”.

لبنى عبد العزيز

وأضافت لبنى عبد العزيز: “الرئيس الأمريكي الحالى جو بايدن أذى العالم بأكمله وليس أمريكا فقط، فارتفاع الأسعار الذى يشهده العالم بأكمله جراء أفعاله، كما أن الانحراف الذى تشهده المدارس والشوارع فى أمريكا بسببه”.

وتابعت: “بايدن رجع أمريكا للوراء، ولم تصبح فى عهده الدولة الرائدة والديمقراطية، بالتأكيد الحال كان أفضل نسبيًا فى الولايات المتحدة الأمريكية مع ترامب”.

واستطردت: “بايدن لازم يروح ويستقيل ويخلصنا منه، فأين الديمقراطية والحياد والإنسانية حين يخرج ويعترف أنه صهيوني؟”.

لبني عبد العزيز

وتقول لبني عبد العزيز: “بايدن طيلة مشواره السياسي، منذ أن كان عضوا بمجلس الشيوخ، لم يكن دوغري”.