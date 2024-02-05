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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض أولى حلقات مسلسل طبيبة شرعية السبت

صدى البلد

أعلنت قناة المحور الفضائية عن عرض مسلسل “ طبيبة شرعية ” من بطولة الفنانة بشرى، ابتداء من يوم السبت القادم . 

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي. 

ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

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وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

وكان آخر أعمال بشري هو فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة “إنتلجنت” وتوزيع خارجي روتانا.

كما شاركت بشري في إنتاج فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية في السينمات المصرية وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف 

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