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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها تليفزيونيا.. تعرف على أحداث الحلقة الثامنة من "حدوتة منسية"

سوسن بدر
سوسن بدر

طرحت منصة watch it الحلقة الثامنة من مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة الفنانة سوسن بدر، وذلك قبل عرضها تليفزيونيا بـ 24 ساعة.

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ومنها مغادرة سوسن بدر منزل نجل زوجها الاكبر “ هشام إسماعيل ” بعد ان دخل في مشادة كلامية معها بعدما علم انها باعت ممتلكات والده بستة ملايين جنيه واحتفظت بنصيبها الشرعي ونصيب آخر لـ  نوح “ محمود حجازي ” 

 

فيما يقوم حاليا أحمد فهيم بجمع معلومات عن ابناء زوج سعاد من أجل الانتقام منها . 

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وتمكن مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة الفنانة سوسن بدر، من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر. 

واحتل مسلسل “حدوتة منسية” المركز الثالث من أصل 10 مراكز هي للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر. 

مسلسل “حدوتة منسية” يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور مسلسل “حدوتة” منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤها على رضاها، ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

حدوتة منسية سوسن بدر عبير صبري طارق صبري نانسي صلاح محمود حمدان

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