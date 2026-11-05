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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفيتو ووقف التمويل.. حسن سلامة يكشف أدوات الكونجرس للضغط على ترامب

الكونجرس
الكونجرس
إسراء صبري

كشف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، عن الأدوات التي يمتلكها الكونجرس الأمريكي للضغط على الرئيس دونالد ترامب، في ظل التحولات السياسية المرتقبة وصعود الأغلبية الديمقراطية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح سلامة، خلال لقائه مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن ترامب قد يلجأ إلى استخدام حق الفيتو للاعتراض على التشريعات التي لا تتوافق مع توجهاته، بينما يستطيع الكونجرس ممارسة ضغوط على الإدارة من خلال وقف التمويل المخصص لبعض القرارات والسياسات.


وأشار إلى أن طبيعة النظام الرئاسي الأمريكي تفرض ضرورة وجود قدر من التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتجنب تعطيل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الطرفين سيضطران إلى التفاوض والتنسيق لضمان استمرار العمل.


ولفت إلى أن تصريحات زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بشأن ضرورة إنهاء الحرب مع إيران تعكس استمرار الخلاف داخل الولايات المتحدة حول تداعيات المواجهة ومستقبل السياسة الأمريكية تجاه طهران.

الكونجرس دونالد ترامب ترامب

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