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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"كيه بي إس": فوز ثلاثة أمريكيين من أصول كورية بمقاعد في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي

"كيه بي إس": فوز ثلاثة أمريكيين من أصول كورية بمقاعد في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي
"كيه بي إس": فوز ثلاثة أمريكيين من أصول كورية بمقاعد في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي
أ ش أ

سلطت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ الضوء على فوز ثلاثة أمريكيين من أصول كورية بعضوية مجلس النواب الأمريكي، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في ولايات "كاليفورنيا" و"ماساتشوستس" و"واشنطن".

وأشارت الهيئة الإخبارية إلى فوز النائب الديمقراطي ديف مين- المنحدر من أصول كورية- بولاية جديدة في مجلس النواب الأمريكي، ممثلا عن الدائرة الانتخابية السابعة والأربعين بولاية "كاليفورنيا".

كما أوضحت أن مين حسم السباق الانتخابي لصالحه بعد فرز 62.3% من الأصوات وحصوله على 56.9% منها، متقدما على منافسته الجمهورية جيني راي لو رو، وذلك وفقا لوسائل إعلامية أمريكية.

و"مين" هو نجل مهاجرين من كوريا الجنوبية ولد في ولاية "رود آيلاند" عام 1976 ونشأ في ولاية "كاليفورنيا".

كما فاز أمريكيان آخران من أصول كورية بعضوية مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.

فقد تمكن الديمقراطي دان كوه- المنحدر من أصول كورية ولبنانية- من الفوز بمقعد الدائرة الانتخابية السادسة بولاية "ماساتشوستس" ليصبح أول أمريكي من أصول آسيوية يمثل الولاية في الكونجرس، اعتبارا من يناير المقبل.

كما فازت النائبة الديمقراطية مارلين ستريكلاند بولاية رابعة في مجلس النواب ممثلةً عن الدائرة الانتخابية العاشرة بولاية "واشنطن" بعد تغلبها على منافسها الجمهوري كريس تشونج المنحدر هو الآخر من أصول كورية.

وتعد ستريكلاند أول عضوة في الكونجرس من أصول كورية وأفريقية أمريكية مختلطة.

هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية كيه بي إس عضوية مجلس النواب الأمريكي انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في ولايات كاليفورنيا

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