تامر عبدالحميد: الموسم الماضي للزمالك لم يكن إعجازيا.. وقادرون على تحقيق المستحيل

أكد تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، أن الموسم الماضي للفريق لم يكن إعجازيا كما يردد البعض، خاصة وأن الفارس الأبيض تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين مقابل 7.4 مليون دولار.

وقال تامر عبدالحميد، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة صدى البلد، إن الموسم الحالي هو الإعجازي بالفعل، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الزمالك وقلة الإمكانيات مقارنة بحجم المنافسات التي يخوضها الفريق.

وأضاف تامر عبدالحميد أن الموسم الحالي في غاية الصعوبة، لكن الفريق الأبيض قادر على تحقيق المستحيل والمنافسة بقوة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين في كأس مصر

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتجاوز خسارته الأخيرة والعودة إلى طريق الانتصارات.