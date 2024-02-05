إنجاز تاريخي لـ تايلور سويفت بسبب ألبوم العام من جرامي .. فيديو

تمكنت المطربة الشهيرة تايلور سويفت من حصد جائزة البوم العام ضمن جوائز جرامى لعام 2024 الـ66 ، والذى أقيم في لوس أنجلوس.

وحصدت المطربة الشهيرة تايلور سويفت الجائزة للمرة الرابعة، لتصبح الفنانة الوحيدة التى حصدت تلك الجائزة لاربع مرات خلال مسيرتها الفنية.

ووقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي "الجرامي"، كان مهددًا بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وسرعان ما تم نشر لقطات من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، وتمت مشاركتها مع هاشتاج #ShutItDown4Palestine.

وبعد توقف الحفل استطاعت الشرطة تهدئة الوضع أمام الحفل مع فرض سيطرة تامة وتسهيل عملية دخول جميع المشاركين في الحفل.