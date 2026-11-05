المواقع الإلكترونية تتصدر لقاء القومي لحقوق الإنسان ووفد نقابة الصحفيين

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدًا من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعضوية كل من محمد سعد عبد الحفيظ وإيمان عوف، عضوي مجلس النقابة، وذلك في إطار مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام.

ويأتي اللقاء استكمالًا للمشاورات التي أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال لقاء عُقد مؤخرًا، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، وسبل التنسيق بين المؤسسات المعنية للتعامل مع هذه المسألة.

الأوضاع في المواقع الإلكترونية

وكان في استقبال وفد نقابة الصحفيين، إلى جانب رئيس المجلس، محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وعزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، وجمال الكشكي، ومحمد عثمان، عضوا لجنة الإعلام.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية التي تسعى إلى توفيق أوضاعها، والتحديات المرتبطة بهذا الملف، والتي تتطلب تعزيز التشاور والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية.