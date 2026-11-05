قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز دفن الميت ليلًا؟ .. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الدولار تحت 55 جنيها.. أسعار العملات اليوم الخميس 5 نوفمبر
طلب إحاطة لإنشاء منظومة رقمية تحمي حقوق العمالة غير المنتظمة
إضراب عام واحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور
إثيوبيا والسودان يغلقان قنصليتين عقب اتهامات بالتدخل في صراعات داخلية
الأرصاد تحذر من برودة الليل وأمطار غزيرة على عدة مناطق
51 مليار دولار.. الفصائل اليمنية تكشف عن شروط وقف هجماتها ضد السعودية
بملابس خادشة.. كواليس سقوط فني وزوجته عقب تصويرهما فيديوهات فاضحة
بعد تكريم ميار عثمان .. نصائح مهمة لتشجيع الأطفال على القراءة والتثقيف
الأمم المتحدة تحذر من مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني وإسرائيل بعد رحيل اليونيفيل
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الخميس.. أقل من 55 جنيهًا
20 مصابًا و10 سيارات إسعاف.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس العمال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المواقع الإلكترونية تتصدر لقاء القومي لحقوق الإنسان ووفد نقابة الصحفيين

المواقع الإلكترونية تتصدر لقاء القومي لحقوق الإنسان ووفد نقابة الصحفيين
المواقع الإلكترونية تتصدر لقاء القومي لحقوق الإنسان ووفد نقابة الصحفيين
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدًا من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعضوية كل من محمد سعد عبد الحفيظ وإيمان عوف، عضوي مجلس النقابة، وذلك في إطار مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام.

ويأتي اللقاء استكمالًا للمشاورات التي أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال لقاء عُقد مؤخرًا، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، وسبل التنسيق بين المؤسسات المعنية للتعامل مع هذه المسألة.

الأوضاع في المواقع الإلكترونية 

وكان في استقبال وفد نقابة الصحفيين، إلى جانب رئيس المجلس، محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وعزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، وجمال الكشكي، ومحمد عثمان، عضوا لجنة الإعلام.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية التي تسعى إلى توفيق أوضاعها، والتحديات المرتبطة بهذا الملف، والتي تتطلب تعزيز التشاور والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان نقابة الصحفيين أحمد إيهاب جمال الدين خالد البلشي نقيب الصحفيين المواقع الإلكترونية الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026

حمزة عبد الكريم

صحيفة إسبانية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة.. 6 أهداف في 9 مباريات

عبد الرحمن السيد عبدول

أحمد موسى يهاجم عبدول السيد بعد انتخابه بمجلس الشيوخ الأمريكي: فوزه لا يعنينا

الزمالك

سنتخذ إجراءات قانونية.. الزمالك يرد على اتهامات تغريمه 7 ملايين دولار

البابا تواضروس

البابا تواضروس: فوز ميار عثمان بـ "تحدي القراءة" يثبت أن الإبداع لا يخرج من العاصمة وحدها

المتهم

مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل

ترشيحاتنا

المواقع الإلكترونية تتصدر لقاء القومي لحقوق الإنسان ووفد نقابة الصحفيين

المواقع الإلكترونية تتصدر لقاء القومي لحقوق الإنسان ووفد نقابة الصحفيين

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتقدم 49 مركزا وتدخل قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا

اسعار الدواجن اليوم

كيلو البيضاء بـ84 جنيه..أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 نوفمبر

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد