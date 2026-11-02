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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام والقومي لحقوق الإنسان يبحثان الملفات المشتركة

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس.

وأكد الجانبان تقديرهما المتبادل للدور الوطني الذي يضطلع به كل من المجلسين في مجال اختصاصه، وما يتحملانه من مسؤوليات في ترسيخ مبادئ الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات ودعم مؤسسات الدولة. كما شددا على أهمية التكامل بين جهودهما، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات والرؤى، بما يحقق الاستفادة من تقاطع اختصاصاتهما في عدد من الملفات والقضايا، ويسهم في دعم حرية الرأى والتعبير، وترسيخ الممارسات الإعلامية المهنية والمسؤولة، ويخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، فضلًا عن عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة باختصاصات المجلسين واهتماماتهما.

وفي ختام اللقاء، توافق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا التي تتقاطع مع الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يعزز التعاون المؤسسي بينهما ويسهم في بلورة رؤى وتوصيات مشتركة للتعامل مع الجوانب المختلفة للملفات محل الاهتمام المشترك.

شارك في اللقاء من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وعددًا من أعضاء المجلس، هم الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والأستاذة فيفيان مراد، رئيس لجنة الشكاوى، والأستاذ عزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام، والأستاذ محمد عثمان، عضو لجنة الإعلام، إلى جانب الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

خالد عبد العزيز المجلس القومي لحقوق الإنسان جمال الدين الأعلى لتنظيم الإعلام

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