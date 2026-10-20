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الأعلى للإعلام يصدر تراخيص جديدة لمنصة "ديزني بلس" العالمية وعدد من المواقع والصحف
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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يصدر تراخيص جديدة لمنصة "ديزني بلس" العالمية وعدد من المواقع والصحف

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على منح التراخيص لمنصة عالمية وعدد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية وتوفيق أوضاع 3 صحف، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار اختصاصات المجلس وحرصه على تعزيز حرية الرأي والتعبير، وفتح المجال الإعلامي أمام المزيد من المؤسسات والمنصات الإعلامية، وترسيخ مبادئ التعددية والتنوع.

وشملت الموافقة ترخيص منصة «ديزني بلس» العالمية، وكذلك الموافقة على ما انتهت إليه لجنة المواقع الإلكترونية من توصيات بشأن الترخيص لعدد من المواقع والتطبيقات المستوفية للشروط، وهي «يوليو»، و«خلف الحدث»، و«العاصمة»، و«زائد»، و«مصر مباشر»، و«بوابة العمال»، و«منبر التحرير»، و«الأرض»، و«الجمهورية التعليمية»، و«حاج عرفة»، و«كونتكت كارز دوت كوم»، و«إيجيبت أوتوموتيف» و«رايت تشويز»،  وتطبيقي «تراك واي»، و«رع تشات».

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على توصيات لجنة الصحف بشأن توفيق أوضاع صحف «المصري اليوم» و«العروبة» و«اليوم».

تأتي هذه القرارات في إطار اضطلاع المجلس بدوره في تنظيم العمل الإعلامي، وتطبيق الضوابط والمعايير المنظمة له، وتيسير الإجراءات أمام المؤسسات الإعلامية المستوفية للاشتراطات.

الاعلى للإعلام تنظيم الإعلام تراخيص الصحف تراخيص المواقع تراخيص الجرائد

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