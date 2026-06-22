بالهتاف والتشجيع.. أحمد سعد يساند منتخب مصر في المونديال

حرص الفنان أحمد سعد على دعم ومساندة منتخب مصر خلال مشاركته في المونديال، وشارك جمهورة صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهر أحمد سعد بين الجماهير لتشجع الفراعنة، وسط أجواء حماسية مفعمة بروح الانتماء الوطني.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة نيوزيلندا، في اللقاء المقرر إقامته فجر اليوم الإثنين على ملعب بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق أول انتصار له في البطولة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة المنافسة بقوة في المجموعة السابعة.

مصر تبحث عن صدارة المجموعة

يدخل منتخب مصر المباراة وهو يمتلك نقطة واحدة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب بلجيكا، بينما يتصدر منتخبا بلجيكا وإيران ترتيب المجموعة برصيد نقطتين لكل منهما عقب تعادلهما في أول جولتين.

ويمنح الفوز على نيوزيلندا المنتخب المصري فرصة اعتلاء صدارة المجموعة، قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

استقر حسام حسن على التشكيل الذي يبدأ به مواجهة نيوزيلندا، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى:

* مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

* أحمد فتوح.

* حمدي فتحي.

* ياسر إبراهيم.

* محمد هاني.

خط الوسط:

* مهند لاشين.

* مروان عطية.

* إمام عاشور.

خط الهجوم:

* محمد صلاح.

* عمر مرموش.

* مصطفى زيكو.