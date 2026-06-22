أحمد عيد عبد الملك: مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا مختلفة من الناحية التكتيكية

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية، متوقعًا حدوث تغيير في أسلوب لعب الفراعنة خلال اللقاء.

وأشار نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إلى أن منتخب نيوزيلندا سيعتمد على التحولات السريعة والكرات الثابتة من أجل تهديد مرمى المنتخب المصري، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع هذه الأسلحة.

وأضاف أحمد عيد عبد الملك أن عمر مرموش يمتلك مقومات فنية كبيرة، ويُعد أحد أبرز عناصر القوة في صفوف المنتخب الوطني، لما يتمتع به من إمكانيات وقدرات هجومية مميزة.